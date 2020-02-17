500 парковочных мест появятся во Владивостоке в 2020 году

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:50:51+03:00

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Губернатор Приморского края на совещании с заместителем председателя Правительства РФ Юрием Трутневым заявил о том, что в регионе в 2020 году появятся 500 парковочных мест. На эти цели Минвостокразвития выделило 400 миллионов рублей. Строительство развернется во Владивостоке.

- В этом году предусмотрено создание около 500 парковочных мест, 275 из них должны быть модульного типа, каркасные, быстровозводимые, чтобы красиво вписывались в инфраструктуру города. Должно начаться и строительство трех стационарных парковок – в районе железнодорожного вокзала, ВГУЭС и на улице Фокина, – пояснил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Как отметил глава региона, в 2020 году нужно сделать отдельные полосы для общественного транспорта от остановки Луговая до железнодорожного вокзала, на Океанском проспекте и Алеутской. По информации пресс-службы правительства, обновление общественного транспорта еще в процессе.

По мнению Олега Кожемяко, парковки и полосы помогут ослабить неприятную дорожную обстановку в городе и облегчить движение.

Вместе с тем, на совещании обсудили и варианты строительства развязок во Владивостоке. Их строительство намечено на 2021-2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU