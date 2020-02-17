Рыбные котлеты с кишечной палочкой нашли у приморского производителя

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:00:29+03:00

Производитель уже осведомлен о результатах исследования. Ему предстоит принять меры, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции.

Бактерий в мясе больше, чем положено в 300 раз

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Инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы с партии рыбных котлет, которые производит приморское предприятие. Продукция хранилась в цеху. В итоге пробы были отправлены в ветеринарную лабораторию, где выяснилось, что котлеты имеют серьезные нарушения.

В партии нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 300 раз. А это является нарушением технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

- Выявление кишечной палочки может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления продукции, - отмечают в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю. - А повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные, вызывающие порчу продукта.

Производитель уже осведомлен о результатах исследования. Ему предстоит принять меры, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU