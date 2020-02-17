Маленькой девочке из Владивостока пришлось в одиночку отбиваться от бездомной собаки

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:18:27+03:00

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Маленькая жительница Владивостока чудом отбилась от бродячей собаки. Агрессивный пес накинулся на 9-летнюю школьницу прямо возле ее дома. Пострадавшую с многочисленными укусами на теле доставили в травму. Мама девочки обратилась в правоохранительные органы.

По словам матери пострадавшей малышки, в районе их дома на улице 2-я Поселковая, строится жилой комплекс, возле которого «бегает целая стая бездомных собак». Именно от клыков и когтей одного из этих псов уже успела пострадать ее дочка. Школьница прибежала домой не только испуганной, но и серьезно покусанной. О том, что могло бы произойти, если бы собака была в тот момент не одна, а со своими сородичами, семье девочки не хочется даже думать. Сама мать очень боится за своих близких и просит помощи у властей.

По закону муниципалитеты должны заключать договоры с отловщиками и выделять им деньги на то, чтобы они забирали под свою опеку кошек и собак на определенный период. Система пока что работала не так, как ожидалось изначально: желающих участвовать в большинстве аукционов до сих пор не было от слова «совсем». Как вариант на днях зоозащитники предложили выигрывать гранты и строить приюты для безнадзорных животных. Краевое правительство инициативу одобрило, вскоре в Приморье могут возникнуть шесть благотворительных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU