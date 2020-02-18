2020-02-18T02:14:52+03:00
Общество

В Приморье ищут Алексея с зелеными глазами

О местонахождении парня до сих пор ничего неизвестно
Кристина ГРИН
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Присмотритесь внимательно к фотографии. Фото: Примпоиск.Присмотритесь внимательно к фотографии. Фото: Примпоиск.
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23-летний Алексей вышел из дома в Артеме днем 9 февраля 2020 года. Однако обратно он так и не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно уже больше недели. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Активисты просят о помощи неравнодушных горожан. Присмотритесь к фотографии парня, возможно, вы видели Алексея или знаете, где он может находиться.

Приметы: рост около 170 сантиметорв, среднего телосложения, темные волосы, глаза зеленые.

Был одет: темно-синий длинный пуховик, черные джинсы, черные кроссовки, черная шапка.

Если вы видели Алексея или предполагаете, где он может быть, обратитесь по телефонам:

8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г. Артему или 102– полиция, 8 914 721 22 32– волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU

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