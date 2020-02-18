2020-02-18T02:54:51+03:00
Общество

В Приморье осудят лояльного экс-надзирателя колонии

Мужчину обвиняют в получении взятки за то, что тот позволил осужденному пронести мобильные
Кристина ГРИН
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Лишился работы и попал под следствие из-за пяти тысяч рублей.Лишился работы и попал под следствие из-за пяти тысяч рублей.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Случилось все, по версии следствия, в августе 2019 года. Тогда Евгений (имя изменено- прим.ред.) работал младшим инспектором группы отдела безопасности в исправительной колонии №33. Все бы ничего, если бы не испытание, которое даровала ему служба исполнения и наказания.

Один из осужденных пришел к Евгению с выгодным предложением. Надзиратель должен был закрыть глаза на передачу двух мобильных. За молчание и сотрудничество работник ГУФСИН получил благодарность в размере 5 тысяч рублей и уголовное преследование.

Следователи возбудили дело по статье «Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рубелей». Расследование уже завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - резюмировали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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