2020-02-18T02:07:38+03:00
Общество

Подростки запятнали репутацию двумя баллончиками с краской в Приморье

Несовершеннолетние попали под следствие и теперь ждут приговора суда
Кристина ГРИН
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Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Случилось все в апреле прошлого года. Два подростка забрались в частный дом, который расположен в селе Рисовое на Зеленой улице и украли два баллончика с автомобильной краской. В конечном итоге оба скрылись с места преступления, чтобы их никто не увидел и поделили «куш».

Однако о проступке несовершеннолетних узнали оперативники и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Кстати, расследование уже завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

За совершения преступления подросткам грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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