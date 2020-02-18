Подростки запятнали репутацию двумя баллончиками с краской в Приморье
Случилось все в апреле прошлого года. Два подростка забрались в частный дом, который расположен в селе Рисовое на Зеленой улице и украли два баллончика с автомобильной краской. В конечном итоге оба скрылись с места преступления, чтобы их никто не увидел и поделили «куш».
Однако о проступке несовершеннолетних узнали оперативники и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Кстати, расследование уже завершено.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
За совершения преступления подросткам грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU