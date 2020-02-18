Подростки запятнали репутацию двумя баллончиками с краской в Приморье

18 Февр. 2020 2020-02-18T02:07:38+03:00

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несовершеннолетние попали под следствие и теперь ждут приговора суда

Изменить размер текста: A A

Случилось все в апреле прошлого года. Два подростка забрались в частный дом, который расположен в селе Рисовое на Зеленой улице и украли два баллончика с автомобильной краской. В конечном итоге оба скрылись с места преступления, чтобы их никто не увидел и поделили «куш».

Однако о проступке несовершеннолетних узнали оперативники и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Кстати, расследование уже завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

За совершения преступления подросткам грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU