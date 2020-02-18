Отпилил руки, ноги и голову: приморец подшофе убил и расчленил своего недруга

18 Февр. 2020 2020-02-18T03:33:06+03:00

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Жителя Партизанского района осудили за убийство с последующим расчленением. Городской суд уже назначил виновнику наказание – 9 лет колонии строго режима. Приговор пока что не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Приморского края.

Случай произошел летом прошлого года. Будущий преступник наведался в гости к своему знакомому. Сидели, разговаривали, и в какой-то момент стали ссориться. Слово за слово и вот уже один из них хватается за металлическую трубу и начинает ею избивать своего визави. Сначала по рукам и ногам, а после того как мужчина падает - по голове и другим частям тела.

- От полученных травм потерпевший скончался. После этого злоумышленник спрятал труп в подвале дома. Однако, испугавшись быть разоблаченным, с целью сокрытия следов убийства, он вернулся в дом, отпилил у трупа руки, ноги, голову и выбросил в лесном массиве части тела, - рассказывают представители прокуратуры.

Приморец осужден по 105 статье УК РФ за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU