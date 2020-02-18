2020-02-18T03:33:06+03:00
Происшествия

Отпилил руки, ноги и голову: приморец подшофе убил и расчленил своего недруга

Части тела злоумышленник раскидал по лесу
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Мужчину осудили за убийствоМужчину осудили за убийствоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Партизанского района осудили за убийство с последующим расчленением. Городской суд уже назначил виновнику наказание – 9 лет колонии строго режима. Приговор пока что не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Приморского края.

Случай произошел летом прошлого года. Будущий преступник наведался в гости к своему знакомому. Сидели, разговаривали, и в какой-то момент стали ссориться. Слово за слово и вот уже один из них хватается за металлическую трубу и начинает ею избивать своего визави. Сначала по рукам и ногам, а после того как мужчина падает - по голове и другим частям тела.

- От полученных травм потерпевший скончался. После этого злоумышленник спрятал труп в подвале дома. Однако, испугавшись быть разоблаченным, с целью сокрытия следов убийства, он вернулся в дом, отпилил у трупа руки, ноги, голову и выбросил в лесном массиве части тела, - рассказывают представители прокуратуры.

Приморец осужден по 105 статье УК РФ за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19 тонн краба в Приморье оказались с кишечной палочкой
Ансамбль «Приморские напевы» стал финалистом краевого смотра при поддержке Фонда «Восточный Порт»
Приморец не захотел отдавать 80 тысяч и едва не лишился авто
Приморские пожарные вытащили из горящего дома мужчину без сознания
Мэрия Владивостока: Нам мешают брошенные вдоль дорог машины
Отпилил руки, ноги и голову: приморец подшофе убил и расчленил своего недруга
Подростки запятнали репутацию двумя баллончиками с краской в Приморье
В Приморье осудят лояльного экс-надзирателя колонии
В Приморье ищут Алексея с зелеными глазами
Снежный накат, гололедица и бодрящий ветер – о погоде во Владивостоке на 18 февраля 2020 года
Синоптики рассказали, когда по Приморью снова ударит снежный циклон
Стало известно о результатах обысков в детских садах Владивостока, куда поступили сообщения о минировании
Маленькой девочке из Владивостока пришлось в одиночку отбиваться от бездомной собаки
Спасибо, что живой: во Владивостоке малолитражку занесло на пешеходов
Рыбные котлеты с кишечной палочкой нашли у приморского производителя
Виктор? Я работаю в ФСБ: телефонные мошенники во Владивостоке стали изощреннее
500 парковочных мест появятся во Владивостоке в 2020 году
Циклон не повлиял на работу электросетевых объектов ДРСК в Приморском крае
Шальная императрица: молодая угонщица завладела чужим авто и попала под следствие в Приморье
В Кировском районе нашли ДНК вируса африканской чумы свиней