Приморские пожарные вытащили из горящего дома мужчину без сознания

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:11:48+03:00

В Приморье случился пожар в деревянном доме Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Деревянный дом был почти полностью объят пламенем

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На севере Приморского края 17 февраля произошло ЧП: загорелся одноэтажный деревянный дом. Внутри здания находился мужчина. Прибывшим на место спасателям удалось вытащить его без сознания, но живым, сообщает пресс-служба регионального главк МЧС.

Сигнал о пожаре в Лучегорске на улице Зеленая отправили на пульт пожарной службы в 16.19 минут. Команда специалистов отреагировала быстро, и спустя 4 минуты уже тушила огонь.

- В дом поступал густой дым, а окно, кровля и веранда были объяты пламенем. Чтобы попасть внутрь нам пришлось воспользоваться пожарно-спасательным оборудованием, - рассказали представители МЧС.

Риск собственными жизнями оказался стоящим – в доме лежал мужчина без сознания. Его оперативно вытащили на свежий воздух. В себя спасенный пришел спустя пару минут, чувствовал себя нормально, медицинская помощь не понадобилась.

С огнем пожарные боролись около часа 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Дом пострадал сильно: выгорело 63 квадратных метра, повредились пол, стены, мебель и бытовая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU