2020-02-18T06:11:48+03:00
Происшествия

Приморские пожарные вытащили из горящего дома мужчину без сознания

Деревянный дом был почти полностью объят пламенем
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье случился пожар в деревянном домеВ Приморье случился пожар в деревянном домеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

На севере Приморского края 17 февраля произошло ЧП: загорелся одноэтажный деревянный дом. Внутри здания находился мужчина. Прибывшим на место спасателям удалось вытащить его без сознания, но живым, сообщает пресс-служба регионального главк МЧС.

Сигнал о пожаре в Лучегорске на улице Зеленая отправили на пульт пожарной службы в 16.19 минут. Команда специалистов отреагировала быстро, и спустя 4 минуты уже тушила огонь.

- В дом поступал густой дым, а окно, кровля и веранда были объяты пламенем. Чтобы попасть внутрь нам пришлось воспользоваться пожарно-спасательным оборудованием, - рассказали представители МЧС.

Риск собственными жизнями оказался стоящим – в доме лежал мужчина без сознания. Его оперативно вытащили на свежий воздух. В себя спасенный пришел спустя пару минут, чувствовал себя нормально, медицинская помощь не понадобилась.

С огнем пожарные боролись около часа 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Дом пострадал сильно: выгорело 63 квадратных метра, повредились пол, стены, мебель и бытовая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19 тонн краба в Приморье оказались с кишечной палочкой
Ансамбль «Приморские напевы» стал финалистом краевого смотра при поддержке Фонда «Восточный Порт»
Приморец не захотел отдавать 80 тысяч и едва не лишился авто
Приморские пожарные вытащили из горящего дома мужчину без сознания
Мэрия Владивостока: Нам мешают брошенные вдоль дорог машины
Отпилил руки, ноги и голову: приморец подшофе убил и расчленил своего недруга
Подростки запятнали репутацию двумя баллончиками с краской в Приморье
В Приморье осудят лояльного экс-надзирателя колонии
В Приморье ищут Алексея с зелеными глазами
Снежный накат, гололедица и бодрящий ветер – о погоде во Владивостоке на 18 февраля 2020 года
Синоптики рассказали, когда по Приморью снова ударит снежный циклон
Стало известно о результатах обысков в детских садах Владивостока, куда поступили сообщения о минировании
Маленькой девочке из Владивостока пришлось в одиночку отбиваться от бездомной собаки
Спасибо, что живой: во Владивостоке малолитражку занесло на пешеходов
Рыбные котлеты с кишечной палочкой нашли у приморского производителя
Виктор? Я работаю в ФСБ: телефонные мошенники во Владивостоке стали изощреннее
500 парковочных мест появятся во Владивостоке в 2020 году
Циклон не повлиял на работу электросетевых объектов ДРСК в Приморском крае
Шальная императрица: молодая угонщица завладела чужим авто и попала под следствие в Приморье
В Кировском районе нашли ДНК вируса африканской чумы свиней