Приморец не захотел отдавать 80 тысяч и едва не лишился авто

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:56:06+03:00

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Некий 46-летний гражданин П. не захотел выплачивать моральный вред и едва не лишился автомобиля. Судебные приставы арестовали его имущество, и только после этого нарушитель погасил долг, сообщает пресс-служба УФССП по Приморью.

П. должен был выплатить компенсацию - 80 тысяч рублей за причинение среднего вреда здоровью женщине. Что именно он ей сделал, неизвестно: даже в исполнительном листе взыскателя не указано. Зато то, чего мужчина чуть было не лишился, отказавшись платить моральный вред, приставы хорошо знают – автомобиля марки Mazda CX-3, 2015 года выпуска. Работник службы наложил на кроссовер арест и предупредил владельца, что, если тот не выплатит задолженность, автомобиль продадут.

После такого информирования, мужчина сразу же выплатил деньги пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU