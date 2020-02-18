Ансамбль «Приморские напевы» стал финалистом краевого смотра при поддержке Фонда «Восточный Порт»

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:51:15+03:00

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Вокально-хоровой ансамбль из посёлка Врангель «Приморские напевы» успешно выступил на втором этапе краевого смотра творческих коллективов, проходившем в Партизанске в минувшие выходные. Поездка состоялась благодаря помощи Фонда «Восточный Порт». Значимость успеху придаёт тот факт, что ансамбль «Приморские напевы» существует менее полугода, а для его солисток выступление в Партизанске стало первым на краевом уровне.

- Когда мы узнали о краевом смотре творческих коллективов, посвящённом 75-летию Великой Победы, то решили принять в нём участие. Было очень приятно, что Фонд «Восточный Порт» проявил искреннюю заинтересованность в этом проекте и оказал поддержку «Приморским напевам», – отметила руководитель ансамбля Ольга Беляева. – После подведения итогов второго этапа смотра, мы вышли в финал, где примем участие в гала-концерте.

Ольга Беляева подчеркнула, что в развитии «Приморских напевов», как творческого коллектива, большую роль играет поддержка Фонда «Восточный Порт» – так, недавно, Фонд оказал помощь в организации пошива сценических костюмов для солисток ансамбля.

Поддержка «Приморским напевам» исходит и со стороны Дома культуры Врангеля, к слову, в этом месяце отмечающего своё 42-летие. В последнее время сотрудничество ДК и Фонда «Восточный Порт» становится всё более продуктивным и плодотворным. В рамках реализации Фондом программы социального развития «Культура», творческим коллективам муниципального учреждения оказывается поддержка в организации выступлений и поездок на гастроли. По случаю дня рождения Дома культуры Фонд приобрёл его сотрудникам полезный и функциональный подарок – новый персональный компьютер.

В наступившем году сотрудничество ДК и Фонда «Восточный Порт» будет продолжено, а это значит, что жителей Врангеля впереди ждут новые события, мероприятия, выступления талантливых коллективов и исполнителей.