19 тонн краба в Приморье оказались с кишечной палочкой

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:09:13+03:00

Так называемый уровень «бактериальный обсемененности» был превышен в 150 раз

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19 тонн варено-мороженных конечностей краба в Приморье оказались испорчены: в продукции обнаружили кишечную палочку. Пробу взяли на морском пункте пропуска «Владивосток» по просьбе самого владельца. Так называемый уровень «бактериальной обсемененности» был превышен в 150 раз.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассказали, почему краб мог испортиться при перевозке.

- Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов. После разморозки такой продукции патогенная микрофлора начинает развиваться с большой скоростью.

Результаты исследования владельцу продукции сообщили, а саму ее реализовывать запретили.

ИСТОЧНИК KP.RU