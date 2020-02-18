19 тонн краба в Приморье оказались с кишечной палочкой
19 тонн варено-мороженных конечностей краба в Приморье оказались испорчены: в продукции обнаружили кишечную палочку. Пробу взяли на морском пункте пропуска «Владивосток» по просьбе самого владельца. Так называемый уровень «бактериальной обсемененности» был превышен в 150 раз.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассказали, почему краб мог испортиться при перевозке.
- Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов. После разморозки такой продукции патогенная микрофлора начинает развиваться с большой скоростью.
Результаты исследования владельцу продукции сообщили, а саму ее реализовывать запретили.
ИСТОЧНИК KP.RU