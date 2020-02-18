2020-02-18T08:21:56+03:00
Общество

В Приморье на 10% увеличилось количество электронных заявок на техприсоединение

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В филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») отмечен рост числа электронных заявок, поступивших через официальный сайт «Дальневосточной распределительной сетевой компании». В 2019 году электронным сервисом воспользовалось на 10 процентов заявителей больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Каждый четвёртый от общего числа зарегистрированных подал заявку дистанционно.

Интернет-услуга не случайно становится все более распространённой формой обращения в сетевую организацию. Преимущества такого способа в оперативности и возможности в любое время отследить все этапы выполнения работ по подключению. Обмен документами между сетевой организацией и заявителем осуществляется в электронном виде, с использованием электронной подписи. Не позднее 15 дней после принятия заявки готовый договор на технологическое присоединение отправляется заявителю по почте. Воспользоваться сервисом могут юридические лица, подключающие объекты мощностью до 150 кВт, и физические лица, присоединяющие объекты до 15 кВт.

Стоит отметить, что в Приморье на протяжении последних нескольких лет сохраняется стабильно высокий спрос на подключение к электрическим сетям. За три года приморский филиал ДРСК выполнил более 10 тысяч технологических присоединений. Это рекордное количество присоединений среди всех филиалов компании.

В прошлом году приморские энергетики обеспечили возможность подключения объектов резидентов ТОР «Михайловский», новых многоквартирных жилых домов во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе, к централизованному электроснабжению были подключены 4 села в Пожарском районе.

Специалисты отмечают, что в 2019 году в филиале снизилось количество поступивших заявок на техприсоединение. На снижение повлияли вступившие в силу в начале прошлого года изменения в Правила технологического присоединения, согласно которым заявки на техприсоединение подают председатели садовых товариществ в интересах группы лиц. Вместе с тем, увеличилось количество заявок от владельцев земельных участков, которые получены по программе «Дальневосточный гектар».

В приморском филиале ДРСК налажены различные способы приёма документов – через Личный кабинет на официальном сайте компании, через Центр обслуживания клиентов во Владивостоке, ближайшие территориальное подразделение филиала, а также по почте.

Информация по технологическому присоединению доступна на официальном сайте ДРСК, получить консультацию можно через Центры обслуживания клиентов, работает телефон Единого контакт-центра 8-800-1000-397.

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