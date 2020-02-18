2020-02-18T12:37:43+03:00
Общество

«У вас бухгалтеры получают по 150-250 тысяч рублей в месяц»: Кожемяко раскритиковал руководство «Луча»

Футбольный клуб все еще должен своим игрокам порядка 50 миллионов рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Край не будет финансировать "Луч" до тех пор, пока клуб не выплатит долги. Фото: правительство ПриморьяКрай не будет финансировать "Луч" до тех пор, пока клуб не выплатит долги. Фото: правительство Приморья
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ФК «Луч» должен своим игрокам свыше 50 миллионов рублей. Футболисты не получали зарплату 4 месяца - с сентября по декабрь. При этом клуб продолжает раздавать деньги «кому ни попадя», заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Всего же у клуба по разным статьям накопилось за последние шесть лет 320 миллионов рублей.

По словам исполнительного директора ФК Евгения Стрижиченко, с 2015 по 2017 год «Луч» никто не спонсировал, клуб выживал только за счет краевых субсидий.

- Спонсорских денег абсолютно не было, а само участие в первенстве подразумевает около 200 миллионов рублей расходов. Поэтому у нас накопилось столько долгов.

На это Олег Кожемяко возразил, что за последние годы никто даже не пытался оптимизировать расходы и штат сотрудников.

- У вас бухгалтеры получают по 150-250 тысяч рублей в месяц! Четыре таких специалиста – на каждые 20 человек в клубе. А на каждых 30 человек – по юристу. В месяц со всеми руководителями ваш зарплатный фонд составляет 7,5 миллиона рублей. Около 1,5 из них – на административный аппарат. Так быть не должно.

По итогу губернатор поручил подготовить руководству план график того, как они собираются гасить свои долги. До тех пор, пока они не выплатят положенные сотрудникам деньги, край не будет их финансировать.

- Мы не собираемся вашу бесхозяйственность продолжать финансировать. Почему вы сразу не предвидели эту ситуацию, связанную с выплатами футболистам тех сумм, которые входят в бюджет. Вы продолжили нанимать игроков, которые по всем показателям демонстрируют не самые высокие результаты, но получают значительную зарплату. Вы должны вкладывать, а не наращивать долги. За прошлый год мы вам выделили больше 200 миллионов, а вы стали раздавать средства края кому ни попадя: юристам и бухгалтерам, которые не представляют клуб напрямую.

Напомним, на сегодняшний день «Луч» занимает 15 место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками. Весенняя часть чемпионата начнется для приморцев 9 марта выездной встречей с командой «Чайка». Первая домашняя игра пройдет 28 марта: «Луч» встретится с «Балтикой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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