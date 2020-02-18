2020-02-18T12:11:07+03:00
Общество

Приморочка собрала коллекцию штрафов ГИБДД и оказалась в розыске

Женщина 26 раз нарушала правила дорожного движения
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Женщина не выплатила 26 штрафовЖенщина не выплатила 26 штрафовФото: Алексей ФОКИН
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Жительница Приморья 26 раз нарушила ПДД, но ни разу не выплатила положенные за это штрафы. Более того, она отказывалась гасить и налоговую задолженность. По итогу натекло свыше 15 тысяч рублей. Возможно, женщина думала, что платить ей и не придется - правоохранителям будет сложно будет найти (жила не по месту регистрации), а и сумма не такая уж крупная.

Однако, как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморью, приморочку объявили в розыск, наложили арест на банковский счет и запретили регистрировать автомобиль. Сразу после таких мер она нашлась.

- Женщина сама связалась с работником отдела, который разъяснил ей, что ограничительные меры будут отменены только после того, как она все выплатит.

Вскоре деньги дама нашла и полностью погасила долги, хватило даже и на исполнительный долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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