2020-02-18T13:46:48+03:00
Общество

Сразу шесть мальчиков сбежали из социально-реабилитационного центра в Приморье

Их местонахождение даже спустя несколько дней поисков все еще остается неизвестным
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Никита пропал 16 февраля. Ориентировка: "Примпоиск"Никита пропал 16 февраля. Ориентировка: "Примпоиск"
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Владислав Щепакин, Илья Шевченко, Данил Сопин, Никита Рачинский, Денис Моторин и Дмитрий Жеманов - имена подростков, пропавших в Приморье 16 февраля. По неизвестным причинам, мальчики, старшему из которых 15 лет, а младшему 12, решили сбежать с территории социально-реабилитационного центра «Парус Надежды». Обратно в госучреждение они до сих пор не вернулись, их местоположение на сегодняшний день остается неизвестным.

Отряд добровольцев «Примпоиск» распространяет ориентировки сбежавших мальчишек. Многие лица выглядят очень даже знакомыми - дети пропадают далеко не в первый раз.

- «И все те же лица», «Не первый раз сбегают» - пишут приморцы в соцсетях.

Быть может, кто-нибудь, посмотрев на фотографии, вспомнит, что видел самих мальчишек или похожих на них подростков - любую информацию об их местоположении можно сообщить по телефонам:

8 (4232) 38-80-03, 49-06-81ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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