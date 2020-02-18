Директор Дворца детского творчества во Владивостоке покинула свой пост

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:35:34+03:00

Исполняющим обязанности стал один из ее заместителей

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Директор Дворца детского творчества во Владивостоке Оксана Соловьева покинула свой пост. Комментировать корреспонденту «КП» свой уход с должности она отказалась, сославшись, что «это не такое большое событие». Исполняющим обязанности руководителя стал Александр Харлан, ранее занимающий пост заместителя.

А тем временем не прошло и двух месяцев с тех пор, как после продолжительного ремонта, в одном из корпусов Дворца детского творчества открылся детский технопарк «Кванториум». На его создание ушло порядка 120 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Подробнее о направлениях работы «Кванториума» Оксана рассказывала в сентябре у нас на радиоэфире.

ИСТОЧНИК KP.RU