2020-02-19T00:53:56+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют снег в Приморье

На погоду в крае влияет атмосферный фронт
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье выпадет снегВ Приморье выпадет снегФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Приморье 19 февраля выпадут незначительные осадки - на погоду в крае влияет малоактивный атмосферный фронт. Преимущественно умеренный ветер будет дуть с севера и северо-запада. Температура воздуха +3...-8 градусов, сообщают синоптики портала "Примпогода".

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается. Жителям стоит быть внимательнее: на дорогах гололедица. Умеренный ветер берет направление с северо-запада. Температура воздуха 0...-2 градуса.

Как и в приморской столице, в Уссурийске осадков не ожидается, на небе стоит переменная облачность. На дорогах местами гололедица. Северный и северо-западный ветер в течение дня по скорости не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха -2...-4 градуса.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха 0...-2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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