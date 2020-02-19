Девочка из Приморья выставила свое тело на продажу
32-летнего приморца обвиняют в серьезном преступлении: следствие считает, что мужчина вовлек в проституцию несовершеннолетнюю девочку. За продажу ее тела он хотел получать деньги, сообщает СУ СК по Приморскому краю.
На мужчину завели уголовное дело по 3 части 240 статьи УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетней). Поскольку в этом деле фигурирует ребенок, то подробностей немного, известно лишь, что случай произошел в марте прошлого года в Уссурийске.
На сегодняшний день следствие собрало достаточно доказательств и, получив обвинительное заключение, направило дело в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU