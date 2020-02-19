2020-02-19T01:25:07+03:00
Происшествия

Девочка из Приморья выставила свое тело на продажу

Заниматься проституцией ей предложил 32-летний мужчина
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчину обвиняют в преступленииМужчину обвиняют в преступленииФото: Мария ЛЕНЦ
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32-летнего приморца обвиняют в серьезном преступлении: следствие считает, что мужчина вовлек в проституцию несовершеннолетнюю девочку. За продажу ее тела он хотел получать деньги, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по 3 части 240 статьи УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетней). Поскольку в этом деле фигурирует ребенок, то подробностей немного, известно лишь, что случай произошел в марте прошлого года в Уссурийске.

На сегодняшний день следствие собрало достаточно доказательств и, получив обвинительное заключение, направило дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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