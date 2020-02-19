2020-02-19T01:54:04+03:00
Общество

Женщину во Владивостоке насмерть сбил грузовик

Машина сдавала задним ходом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
ДТП произошло на улице Русской. Фото, УМВД по ПриморьюДТП произошло на улице Русской. Фото, УМВД по Приморью
Изменить размер текста:

Микрогрузовик "Митсубиси Кантер", сдавая задним ходом, наехал на 34-летнюю женщину. Спасти ее не удалось - от полученных травм скончалась на месте. ДТП произошло во Владивостоке в районе улицы Русской, сообщает городская пресс-служба ОГИБДД УМВД России.

35-летний водитель в момент происшествия занимался погрузкой. Полицейские предварительно рассказывают, что мужчина был трезвым. По факту ДТП они сейчас проводят проверку.

- Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке на туристку из Кореи напал грабитель
Не хотели в армию, пожалуйте в тюрьму, в Приморье осудят двух уклонистов
Похоже на месть: во Владивостоке неизвестный поджог новенький Outlander
Коронавирус залез в ваши головы? Владивостокцы возмущены 8-балльным пробкам
Женщину во Владивостоке насмерть сбил грузовик
Девочка из Приморья выставила свое тело на продажу
Синоптики прогнозируют снег в Приморье
Директор Дворца детского творчества во Владивостоке покинула свой пост
Сразу шесть мальчиков сбежали из социально-реабилитационного центра в Приморье
В Приморье подешевеют овощи: в регион зашли 60 фур с продукцией из Китая
Люди просто выходят из автобусов: Владивосток сковали мощные пробки
Приморочка собрала коллекцию штрафов ГИБДД и оказалась в розыске
Победы на Западе, проигрыши на Востоке. Что на деле стоит за разногласиями западных партнёров?
«У вас бухгалтеры получают по 150-250 тысяч рублей в месяц»: Кожемяко раскритиковал руководство «Луча»
В Приморье на 10% увеличилось количество электронных заявок на техприсоединение