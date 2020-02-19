Женщину во Владивостоке насмерть сбил грузовик
Микрогрузовик "Митсубиси Кантер", сдавая задним ходом, наехал на 34-летнюю женщину. Спасти ее не удалось - от полученных травм скончалась на месте. ДТП произошло во Владивостоке в районе улицы Русской, сообщает городская пресс-служба ОГИБДД УМВД России.
35-летний водитель в момент происшествия занимался погрузкой. Полицейские предварительно рассказывают, что мужчина был трезвым. По факту ДТП они сейчас проводят проверку.
- Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU