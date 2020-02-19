Женщину во Владивостоке насмерть сбил грузовик

19 Февр. 2020 2020-02-19T01:54:04+03:00

ДТП произошло на улице Русской. Фото, УМВД по Приморью

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Микрогрузовик "Митсубиси Кантер", сдавая задним ходом, наехал на 34-летнюю женщину. Спасти ее не удалось - от полученных травм скончалась на месте. ДТП произошло во Владивостоке в районе улицы Русской, сообщает городская пресс-служба ОГИБДД УМВД России.

35-летний водитель в момент происшествия занимался погрузкой. Полицейские предварительно рассказывают, что мужчина был трезвым. По факту ДТП они сейчас проводят проверку.

- Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU