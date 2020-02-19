Коронавирус залез в ваши головы? Владивостокцы возмущены 8-балльным пробкам

19 Февр. 2020 2020-02-19T02:33:31+03:00

В городе серьезный транспортный коллапс, многие жители опаздывают на работу

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Движение на дорогах Владивостока утром 19 февраля парализовало - в городе, согласно сервису "2ГИС", 8-балльные пробки. Местные жители, крайне недовольные обстановкой, высказывают свои мысли на онлайн-карте.

Самая масштабная пробка традиционно тянется по проспекту 100-летия. В этот раз она начинается в районе улицы Чкалова и красной линией тянется вплоть до проспекта Красного Знамени.

Некоторые из горожан, попав в затор, стали даже молиться.

- Всемогущая богиня, дорого покарай тех, кто своей неграмотностью создает этот коллапс! - пишет некий Иван, застрявший в районе 100-летия.

Проблемное движение в обе стороны отмечено на улице Луговой.

- Просто стоим, не двигаемся, - отмечает Светлана, находящаяся в районе Минного городка.

Серьезная пробка, затрагивающая Золотой мост, зафиксирована в районе Мариинского театра. Стоят машины в районе Народного и Партизанского проспектов, а также улиц: Стрелочная, Котельникова, Снеговая, 50 лет ВЛКСМ, Воропаева.

Проблемное движение отмечено и на улицах Крыгина, Сипягина, Морозова.

- Великое стояние на Эгершельде началось, - анонимно пишут граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU