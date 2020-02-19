Коронавирус залез в ваши головы? Владивостокцы возмущены 8-балльным пробкам
Движение на дорогах Владивостока утром 19 февраля парализовало - в городе, согласно сервису "2ГИС", 8-балльные пробки. Местные жители, крайне недовольные обстановкой, высказывают свои мысли на онлайн-карте.
Самая масштабная пробка традиционно тянется по проспекту 100-летия. В этот раз она начинается в районе улицы Чкалова и красной линией тянется вплоть до проспекта Красного Знамени.
Некоторые из горожан, попав в затор, стали даже молиться.
- Всемогущая богиня, дорого покарай тех, кто своей неграмотностью создает этот коллапс! - пишет некий Иван, застрявший в районе 100-летия.
Проблемное движение в обе стороны отмечено на улице Луговой.
- Просто стоим, не двигаемся, - отмечает Светлана, находящаяся в районе Минного городка.
Серьезная пробка, затрагивающая Золотой мост, зафиксирована в районе Мариинского театра. Стоят машины в районе Народного и Партизанского проспектов, а также улиц: Стрелочная, Котельникова, Снеговая, 50 лет ВЛКСМ, Воропаева.
Проблемное движение отмечено и на улицах Крыгина, Сипягина, Морозова.
- Великое стояние на Эгершельде началось, - анонимно пишут граждане.
ИСТОЧНИК KP.RU