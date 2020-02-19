Похоже на месть: во Владивостоке неизвестный поджог новенький Outlander

19 Февр. 2020 2020-02-19T03:07:06+03:00

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Житель Владивостока остался без новенького кроссовера, который вспыхнул, как спичка по вине неизвестного пиромана. Ночное злодеяние попало в прицел видеокамеры, установленной во дворе. Теперь любителя портить чужое имущество предстоит найти полиции. Пользователи интернета, куда попало видео, уверены, что это – месть.

Чем именно не угодил владелец Mitsubishi Outlander злоумышленнику – остается загадкой. Неизвестный пробрался к машине под покровом ночи, облил ее чем-то горючим, после чего поджог и пустился наутек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761648" frameborder="0"></iframe> Поджигатель попал на видео во Владивостоке.Видео: ak_vdk («Аварийные Комиссары»)

– Очень похоже на месть, возможно даже женскую. Поджигатель целенаправленно действовал, а потом сам испугался и побежал, – выстраивают догадки фолловеры.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля. Тревожный вызов на пульт оперативного дежурного МЧС России по приморскому краю поступил в 02:09. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, пожарные расчеты прибыли по указанному адресу спустя 4 минуты. Локализовать возгорание удалось в 02:18, а полностью ликвидировать пожар в 02:44. Огонь распространился на 6 квадратных метров. В тушении участвовали 9 брандмейтеров и 2 спецмашины.

Владелец авто, которое выгорело дотла поделился, что успел позвонить соседям, которые отогнали свои машины от полыхающего Mitsubishi. Мужчина посетовал, что им то помог, а свою ласточку не уберег.

– Что за странный народ. Что бы не сделал человек можно всегда поговорить, на крайний случай дать по морде, если за дело, получить в ответ. В итоге помириться и жить спокойно. При чем тут машина? Слабые и безвольные людишки, поджигатели. Хорошо, что соседние машины не сгорели, эти так вообще не при делах, – искренне сочувствуют мужчине приморцы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU