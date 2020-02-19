2020-02-19T03:55:51+03:00
Общество

Не хотели в армию, пожалуйте в тюрьму, в Приморье осудят двух уклонистов

Нерадивым защитникам Родины грозит до двух лет лишения свободы
Милана СОКОЛ
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Молодые люди решили уклониться от военной службы, теперь им грозит лишение свободыМолодые люди решили уклониться от военной службы, теперь им грозит лишение свободыФото: Милана СОКОЛ
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Сразу два несостоявшихся защитника Отечества могут попасть в тюрьму из-за уклонения от военной службы. Нежелание служить в армии, привело парней из Приморья на скамью подсудимых. Молодым людям теперь вместо службы грозит до двух лет лишения свободы.

В поле зрения сотрудников органов внутренних дел попали сразу два нарушителя, укрывающиеся от призыва в армию. Первый – житель Уссурийска. По сообщению пресс-службы следственного комитета Приморского края, 20-летний парень проигнорировал все повестки и попросту решил не являться в военкомат.

Второй уклонист проживает в Артеме. Молодой человек получил письменные требования о явке в военную инстанцию в октябре-декабре 2019 года, но почему-то решил не служить. Парень напрасно понадеялся, что подобное поведение сойдет ему с рук. Как сообщает специалист пресс-службы прокуратуры Приморского края, уголовное дело в отношении местного жителя уже направлено в Артемовский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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