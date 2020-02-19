Во Владивостоке на туристку из Кореи напал грабитель

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:30:32+03:00

Злоумышленник промышляет подобным образом не в первый раз

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Туристка из Республики Корея, которая приехала полюбоваться на Владивосток, стала жертвой грабителя. Беспечность женщины, стоила ей 7 тысяч рублей. Иностранку ограбили в Первомайском районе города, прямо в подъезде дома.

Неприятная ситуация с гостьей столицы произошла в одном из домов на улице Фастовская. Иностранка зашла в подъезд, за ней проследовал и неизвестный мужчина. Злоумышленник остановил туристку и попросту выхватил конверт с деньгами, который жертва, по всей вероятности, не додумалась припрятать подальше.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Владивостоку, личность подозреваемого смогли установить сотрудники уголовного розыска. Как выяснили специалисты, на туристку напал 34-летний житель Владивостока. У мужчины уже есть судимость.

Найти подозреваемого помогли сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы задержали водителя, который находился в розыске. В полицейском участке мужчина во всем сознался, более того рассказал оперативникам еще об одном подобном нападении. Сейчас специалисты проверяют причастность местного жителя к аналогичным делам. Жажда наживы может привести приморца к очередной судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU