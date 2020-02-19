В бронежилетах и с автоматами: силовики возле «Калина Молл» напугали жителей Владивостока

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:07:39+03:00

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Вооруженные люди в бронежилетах, замеченные на улице Калинина рядом с популярным торговым центром Владивостока, напугали некоторых горожан. Фото некой спецоперации появились в одном из приморских пабликов.

Пользователи интернета теряются в догадках, пытаясь понять, что же именно случилось возле «Калина Молл». Одни предполагают, что сотрудники ведомств организовали спецоперацию, другие уверяют, что это всего лишь учения.

Спешим успокоить читателей, повода для паники нет. По предварительным данным, на Калинина проходят учения. Официальные ведомства, включая Росгвардию и ФСБ, пока не спешат с заявлением. Но в пресс-службе МВД России по Приморскому краю информацию об учениях косвенно подтвердили.

Учения проходят рядом с торговым центром. Фото: dps_vl

– У нас все спокойно, просто учения, – заверила представитель пресс-службы «Калина Молл» Светлана Борбикова.

ИСТОЧНИК KP.RU