Приморцы смогут увековечить память о своих героических предках

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:53:29+03:00

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С 17 февраля по 31 мая 2020 года в отделениях Почты России принимаются фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

Фотографии в особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности будут передаваться в управления федеральной почтовой связи региона для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владельцам. Отделения Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны.

Также в отделениях Почты России разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта проекта «Дорога памяти», где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем, почти 23 млн посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом. Сегодня, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, основная задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить память о подвиге наших предков.