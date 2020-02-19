Он может быть дезориентирован, парня c психическим расстройством разыскивают в Приморье

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:34:12+03:00

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25-летнего Романа Козлова разыскивают в Приморье. Молодой человек ушел из дома в поселке Ливадия еще 24 января и до настоящего момента его местонахождение не известно. При этом у молодого человека есть проблемы со здоровьем. Из-за психического расстройства он может быть дезориентирован в пространстве и не отдавать себе отчет в действиях.

На вид Роману 20-25 лет. Рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения. У пропавшего парня темные волосы и густые темные брови. Молодой человек был одет в удлиненную коричневую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки и вязаную темную шапку.

Поиском Ромы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Всех, кто видел парня или может сообщить какую-то информацию о его местонахождении, просят позвонить по следующим номера: 8(4236)69-67-44, 8(4236) 69-67-45, 8(4236) 66-12-02 – ОМВД России по городу Находка. Также можно связаться с волонтерами «Примпоиска» – 8-914-718-77-02 и 8-914-721-22-32.

ИСТОЧНИК KP.RU