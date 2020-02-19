Приморским пожарным пришлось взламывать дверь, чтобы спасти мужчину

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:14:22+03:00

Своевременное сообщение о ЧП и быстрое прибытие специалистов – спасли жизнь человеку Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты прибыли к месту ЧП всего через 3 минуты

Изменить размер текста: A A

Серьезный пожар случился ранним утром в поселке Кавалерово. Благодаря оперативным действиям пожарных, которые прибыли за 3 минуты, обошлось без жертв. Чтобы спасти жильца горящей квартиры, специалисты взломали дверь.

Встревоженные жильцы дома, расположенного на улице Кузнечная в поселке Кавалерово, позвонили в пожарную службу в 06:53. Едкий дым из горящей квартиры заполнил подъезд, поэтому огнеборцы задействовали звено газодымозащитной службы.

– Дверь в квартиру оказалась закрытой. Для того чтобы попасть в жилое помещение, нам пришлось открывать замок при помощи специального пожарно-спасательного инвентаря. Оказавшись внутри, мы стали искать жильцов квартиры и очаги горения. На полу кухни, где и произошло загорание, в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина, – поделился подробностями начальник караула 78-й пожарной части 13-го Отряда противопожарной службы Ратибор Чешенко.

Пострадавший быстро пришел в себя, когда оказался на свежем воздухе. Мужчина даже отказался от госпитализации. Брандмейстеры быстро потушили горящие полы на кухне, после чего открыли окна для проветривания.

По сообщению пресс-службы приморского управления МЧС, спасти жизнь человеку и не допустить распространение огня, удалось благодаря бдительным соседям, которые вовремя сообщили о ЧП и слаженным действиям специалистов. В тушении участвовали 5 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU