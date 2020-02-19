2020-02-19T11:49:57+03:00
Происшествия

Ой, как смотреть больно: во Владивостоке мужчина обгорел в коллекторе

На помощь к бедняге поспешили очевидцы. Мужчину госпитализировали в шоковом состоянии [видео 18+]
Милана СОКОЛ
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Мужчина получил серьезные ожоги. Фото: screenshot видеоМужчина получил серьезные ожоги. Фото: screenshot видео
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Серьезное ЧП произошло в среду днем в Ленинском районе Владивостока. Недалеко от речки Объяснения, в одном из коллекторов, обгорел мужчина. Как именно бедолага получил тяжелые травмы, остается загадкой, но спасать бродягу пришлось неравнодушным горожанам.

Огонь и клубы дыма рядом с теплотрассой были видны издалека. Заподозрив неладное, прохожие решили подошли к источнику дыма проверить обстановку и ужаснулись. Перед ними стоял мужчина в обгоревших лохмотьях, а на теле виднелись внушительные ожоги.

По всей вероятности, мужчина жил в одном из коллекторов теплоцентрали. Бродяга смог самостоятельно выбраться из люка, помощи спасателей не понадобилось. Мужчина находился в шоковом состоянии, медики срочно госпитализировали его в ожоговый центр.

Во Владивостоке мужчина чуть не сгорел заживо (18+).Видео: dps_kontrol125rus

По словам местных жителей, подобный случай на Фадеева уже не первый. Несколько лет назад из люка пришлось доставать женщину, которая чуть не сгорела заживо. Пользователи социальных сетей активно обсуждают шокирующее видео, отмечая, что очевидцы поступили по-человечески, не бросив незнакомца в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ой, как смотреть больно: во Владивостоке мужчина обгорел в коллекторе
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