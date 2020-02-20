В Уссурийске «молодая гвардия» гопников с пневматическим пистолетом обидела школьника и поплатилась репутацией

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:16:28+03:00

Теперь парням грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парни последили за ребенком до остановки и обокрали его

Изменить размер текста: A A

Случилось все в ноябре 2019 года в Уссурийске. Там двое 18-летних умельцев с навыками гоп-стоп в местном кафе увидели, как несовершеннолетний расплачивается на кассе крупной купюрой. 5 тысяч сработали, как красная тряпка для быка, и молодежь решила воспользоваться ситуацией.

Парни проследили за мальчиком до остановки «Спортивная» и отобрали у него сдачу, угрожая пневматическим пистолетом. Вместе с 4900 рублями они скрылись с места преступления.

Разумеется, мальчик рассказал обо всем родителям, которые обратились с заявлением в полицию. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой» в отношении двух парней.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Теперь юным гопникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU