Четверо человек пострадали в аварии: иномарка столкнулась с грузовиком во Владивостоке
20-летний водитель «Тойоты Спринтер», выехав на встречку, столкнулся с грузовиком «Киа Бонго». Авария произошла сегодня, 20 февраля, во Владивостоке. Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю
Предварительно известно, что «Тойота» двигалась со стороны Шаморы в сторону улицы Сахалинская. На момент аварии в салоне легковушки находились два пассажира.
- Инспекторы ДПС выясняют причины и обстоятельства аварии. По результатам проверки в отношении ее участников будет принято решение в соответствии с российским законодательством, - рассказали представители управления.
Грузовиком управлял 32-летний житель Приморья.
ИСТОЧНИК KP.RU