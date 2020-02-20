2020-02-20T07:46:23+03:00
Происшествия

Четверо человек пострадали в аварии: иномарка столкнулась с грузовиком во Владивостоке

20-летний водитель выехал на встречную полосу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке произошло ДТП. Фото: УМВД по ПриморьюВо Владивостоке произошло ДТП. Фото: УМВД по Приморью
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20-летний водитель «Тойоты Спринтер», выехав на встречку, столкнулся с грузовиком «Киа Бонго». Авария произошла сегодня, 20 февраля, во Владивостоке. Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Предварительно известно, что «Тойота» двигалась со стороны Шаморы в сторону улицы Сахалинская. На момент аварии в салоне легковушки находились два пассажира.

- Инспекторы ДПС выясняют причины и обстоятельства аварии. По результатам проверки в отношении ее участников будет принято решение в соответствии с российским законодательством, - рассказали представители управления.

Грузовиком управлял 32-летний житель Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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