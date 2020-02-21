Туман, снег и +1: о погоде во Владивостоке на 21 февраля 2020 года

21 Февр. 2020 2020-02-21T00:55:11+03:00

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Приморской край находится во власти циклона, точнее - у его передней части. Отсюда в регионе облачно и местами небольшие умеренные осадки. По данным портала Примпогода, температуры воздуха в регионе в пределах +5-4 градусов. Ветер южный умеренный.

Неустойчивый характер погода покажет и во Владивостоке. В дальневосточной столице переменная облачность, осадки прогнозируются с 80-процентной вероятностью. Специалисты не исключают, что вечером в город местами вернется туман. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах -1+1 градуса. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.

Переменная облачность и в Уссурийске. И здесь, по прогнозам синоптиков, пройдут осадки с вероятностью 80%. Днем температуры воздуха 0 +2 градуса. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня до сильного.

В Находке сегодня переменная облачность. Во второй половине дня и вечеров в городе прогнозируются осадки с вероятностью 80%. Температуры воздуха +1 +3 градуса. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, вечером до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU