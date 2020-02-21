Туман, снег и +1: о погоде во Владивостоке на 21 февраля 2020 года
Приморской край находится во власти циклона, точнее - у его передней части. Отсюда в регионе облачно и местами небольшие умеренные осадки. По данным портала Примпогода, температуры воздуха в регионе в пределах +5-4 градусов. Ветер южный умеренный.
Неустойчивый характер погода покажет и во Владивостоке. В дальневосточной столице переменная облачность, осадки прогнозируются с 80-процентной вероятностью. Специалисты не исключают, что вечером в город местами вернется туман. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах -1+1 градуса. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.
Переменная облачность и в Уссурийске. И здесь, по прогнозам синоптиков, пройдут осадки с вероятностью 80%. Днем температуры воздуха 0 +2 градуса. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня до сильного.
В Находке сегодня переменная облачность. Во второй половине дня и вечеров в городе прогнозируются осадки с вероятностью 80%. Температуры воздуха +1 +3 градуса. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, вечером до сильного.
ИСТОЧНИК KP.RU