Белокурые волосы, карие глаза: с прошлого года в Приморье не могут найти стройного Игоря

21 Февр. 2020 2020-02-21T01:19:17+03:00

Парня не могут найти уже почти 3 месяца. Фото: Примпоиск.

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26-летний Игорь ушел из дома в Уссурийске в ноябре прошлого года и с тех пор о его местонахождении никому ничего неизвестно. 25 числа того же месяца парень перестал выходить на связь с родственниками. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска.

Присмотритесь внимательно к фотографии. Возможно, вы видели Игоря или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 25-27 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы белокурые короткостриженые, глаза карие.

Был одет: не установлено.

Если вы думаете, что знаете, где сейчас Игорь, обратитесь по телефонам: 8 (4234) 32-16-26– ОМВД России по Уссурийску или 02, 102 – полиция, 8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU