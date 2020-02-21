2020-02-21T02:11:21+03:00
Общество

Любовь по-взрослому: отношения школьницы и парня привели к беременности и следствию в Приморье

СК проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего
Кристина ГРИН
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Сюрприз оказался поводом для разбирательств оперативников.Сюрприз оказался поводом для разбирательств оперативников.Фото: pixabay.com
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Случилось все в феврале этого года, когда в одну из больниц Чугуевского района поступила 15-летняя школьница. После обследования стало ясно, что девочка беременна. Сюрприз оказался поводом для разбирательств оперативников, ведь речь о несовершеннолетней, которая вскоре может стать мамой.

В итоге следователи инициировали проведение проверки по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

- По предварительным данным установлено, что несовершеннолетняя встречалась с лицом не достигшим 18-летнего возраста, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Личность его установлена.

В ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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