Мужчина, страдающий расстройством психики, пырнул ножом девушку в Приморье

21 Февр. 2020 2020-02-21T02:50:20+03:00

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Случилось все, как полагают следователи, в октябре 2019 года в Уссурийске. Тогда 40-летний мужчина на улице Некрасова напал на 16-летнюю девушку. Неизвестный ударил ее ножом в спину и скрылся с места преступления. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью. В итоге по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

- Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина, как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. -В связи с чем, нуждается в применении к нему мер медицинского характера.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Скорее всего мужчина отправится на принудительное лечение в психиатрический стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU