Синоптики объявили в Приморье Штормовое предупреждение

21 Февр. 2020 2020-02-21T04:36:33+03:00

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Приморские синоптики объявили в крае штормовое предупреждение. Мощный снегопад ожидается на большей территории края 22 и 23 февраля, местами осадки будут в виде дождя, сообщает «Примгидромет». Приморцам рекомендуют отложить поездки на более безопасное время.

Обильные осадки выпадут из-за активного циклона, который в субботнюю ночь начнет смещаться над регионом. Ночью и днем 22 февраля на большей территории края пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде снега, на юге и побережье края снега с дождем

- На востоке Приморья днем 22 и ночью 23 февраля местами ожидается очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее, в связи с этим в крае объявлено штормовое предупреждение, - отмечают гидрометеорологи.

На юге края, включающим Владивосток, снег будет идти вкупе с дождем. Количество осадков может достигнуть 35 миллиметров.

Осадки будут сопровождаться гололедицей и сильным ветров – на побережье до 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU