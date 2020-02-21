Неудачный маневр стоил жизни водителю универсала во Владивостоке

21 Февр. 2020 2020-02-21T04:59:42+03:00

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Вечером, 20 февраля, во Владивостоке случилось серьезное ДТП. Два водителя не смогли разминуться на трассе Русского острова, назвать которую оживленной, довольно сложно. Один из автомобилистов поплатился за неудачный маневр жизнью.

Владелец Mazda Familia решил развернуться, но не заметил Subaru Legacy, который ехал с острова Русский на мост. От удара Familia откинуло в столб, водитель зажало в искореженной машине. На место происшествия приехали спасатели, врачи скорой помощи и полицейские. Но помочь 52-летнему мужчине не удалось, травмы оказались смертельными. Второй автомобилист обратился к медикам с подозрением на сотрясение мозга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/762142" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке случилось смертельное ДТП.Видео: dps_vl

Специалисты пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, прокомментировали, что сейчас проводится проверка. Инспекторам нужно выяснить все подробности, которые предшествовали трагедии

ИСТОЧНИК KP.RU