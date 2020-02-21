2020-02-21T04:59:42+03:00
Происшествия

Неудачный маневр стоил жизни водителю универсала во Владивостоке

Трагедия случилась буквально на ровном месте. Авто не смогли поделить пустую дорогу на острове Русский [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
ДТП унесло жизнь мужчины. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по ВладивостокуДТП унесло жизнь мужчины. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку
Изменить размер текста:

Вечером, 20 февраля, во Владивостоке случилось серьезное ДТП. Два водителя не смогли разминуться на трассе Русского острова, назвать которую оживленной, довольно сложно. Один из автомобилистов поплатился за неудачный маневр жизнью.

Владелец Mazda Familia решил развернуться, но не заметил Subaru Legacy, который ехал с острова Русский на мост. От удара Familia откинуло в столб, водитель зажало в искореженной машине. На место происшествия приехали спасатели, врачи скорой помощи и полицейские. Но помочь 52-летнему мужчине не удалось, травмы оказались смертельными. Второй автомобилист обратился к медикам с подозрением на сотрясение мозга.

Во Владивостоке случилось смертельное ДТП.Видео: dps_vl

Специалисты пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, прокомментировали, что сейчас проводится проверка. Инспекторам нужно выяснить все подробности, которые предшествовали трагедии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
А подешевле можно? Во Владивостоке пройдет ярмарка продуктов
И сам принимал, и друзей звал: в Приморье накрыли очередной наркопритон
Прокуратуре не понравилось, как мэрия во Владивостоке убирала снег
«Кто помнит свое прошлое – у тех есть будущее»: во Владивостоке отремонтируют 14 объектов культурного наследия
Посмотрите на нее: полицейские опубликовали фото девушки, подозреваемой в серии краж
МАК приступил к расследованию жесткой посадки Ан-2 с пассажирами на борту в Магадане
Пожарные в Приморье вытащили из горящего дома мужчину
Неудачный маневр стоил жизни водителю универсала во Владивостоке
Синоптики объявили в Приморье Штормовое предупреждение
Мужчина, страдающий расстройством психики, пырнул ножом девушку в Приморье
Любовь по-взрослому: отношения школьницы и парня привели к беременности и следствию в Приморье
Белокурые волосы, карие глаза: с прошлого года в Приморье не могут найти стройного Игоря
Туман, снег и +1: о погоде во Владивостоке на 21 февраля 2020 года
«Дешевый в эксплуатации и дешевый в ремонте»: эксперт о самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Магадане