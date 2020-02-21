Посмотрите на нее: полицейские опубликовали фото девушки, подозреваемой в серии краж

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:33:27+03:00

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20-летнюю жительницу Кировского района подозревают в серии краж. Девушка могла просить у незнакомцев позвонить, а затем через СМС переводить деньги с чужих карт на свой счет. Как рассказывают правоохранители, от действий задержанной предварительно пострадали около 10 человек. Цифра может колебаться, поскольку не всех потерпевших нашли. На данный момент полиция восстанавливает события всех эпизодов.

После того как полицейские разыскали подозреваемую, она во всем призналась. Следователь возбудил уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». До решения суда девушку отправили в СИЗО.

Если кто-нибудь из читателей опознал девушку и считает себя потерпевшим, то он может обратиться в дежурную часть отдела полиции № 3 по адресу: г. Владивосток, ул. Овчинникова, 30. Также можно позвонить по телефонам: 8 (908) 442-71-18, 8 (902) 482-96-82.

ИСТОЧНИК KP.RU