«Кто помнит свое прошлое – у тех есть будущее»: во Владивостоке отремонтируют 14 объектов культурного наследия

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:54:07+03:00

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20 февраля во Владивостоке прошло совещание, посвященное реализации программы «Единая дальневосточная субсидия». Задача проекта - решить проблемы с социальными объектами в регионе. Речь о школах, больницах, домах культуры и детских садах, которые находятся в непотребном виде. Субсидия выдается не только на ремонт, но и на строительство таких зданий.

На совещании присутствовал Олег Кожемяко, губернатор Приморья, и Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Там и стало известно о том, что 14 объектов культурного наследия приведут в порядок.

- Много зданий, которые имеют архитектурно-культурную ценность, и Олег Николаевич дал поручение мэру предусмотреть в рамках субсидии часть этих объектов и отремонтировать их фасады, - говорит Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. - Таких объектов порядка 14. Это важно, ведь те, кто помнят свое прошлое – у тех есть будущее.

Кстати, всего за 2 года Приморский край получил 13,2 миллиарда рублей на реализацию программы «Единая дальневосточная субсидия». По словам губернатора региона Олега Кожемяко, финансовая поддержка федеральных властей дает возможность удовлетворить потребности населения и улучшить качество жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU