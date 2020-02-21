«Кто помнит свое прошлое – у тех есть будущее»: во Владивостоке отремонтируют 14 объектов культурного наследия
20 февраля во Владивостоке прошло совещание, посвященное реализации программы «Единая дальневосточная субсидия». Задача проекта - решить проблемы с социальными объектами в регионе. Речь о школах, больницах, домах культуры и детских садах, которые находятся в непотребном виде. Субсидия выдается не только на ремонт, но и на строительство таких зданий.
На совещании присутствовал Олег Кожемяко, губернатор Приморья, и Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Там и стало известно о том, что 14 объектов культурного наследия приведут в порядок.
- Много зданий, которые имеют архитектурно-культурную ценность, и Олег Николаевич дал поручение мэру предусмотреть в рамках субсидии часть этих объектов и отремонтировать их фасады, - говорит Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. - Таких объектов порядка 14. Это важно, ведь те, кто помнят свое прошлое – у тех есть будущее.
Кстати, всего за 2 года Приморский край получил 13,2 миллиарда рублей на реализацию программы «Единая дальневосточная субсидия». По словам губернатора региона Олега Кожемяко, финансовая поддержка федеральных властей дает возможность удовлетворить потребности населения и улучшить качество жизни горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU