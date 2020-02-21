Прокуратуре не понравилось, как мэрия во Владивостоке убирала снег

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:30:35+03:00

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Прокуратура Приморья посчитала, что администрация города несвоевременно и неэффективно убирала снег во Владивостоке 16 и 17 февраля. На данный момент надзорное ведомство оценивает деятельность чиновников. Если будут найдены нарушения, то на руководителя подразделения мэрии, который отвечает за очистку дорог и тротуаров от осадков, составят административный протокол.

Как сообщили в прокуратуре, ее представители оценивают сейчас не только деятельность по ликвидации последствий снегопада, но и то, достаточно ли было у мэрии средств и сил на это.

Напомним, что в прошлом году заместитель прокурора нашел нарушения в аналогичной ситуации. Возбудил административку по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения содержании дорог). Одного из чиновников, руководителя, тогда оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU