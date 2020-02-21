И сам принимал, и друзей звал: в Приморье накрыли очередной наркопритон

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:02:09+03:00

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30-летний житель Артема вместе с друзьями закидывался в своей квартире наркотиками. За любимым делом его и еще двоих людей застали полицейские. Теперь хозяину наркопритона грозит четыре года тюрьмы, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Правоохранители, обследовав квартиру задержанного артемовца, нашли предметы для употребления и изготовления наркотиков. Самого владельца вместе с друзьями обследовали на состояние опьянения. После чего составили административный протокол по статье 6.9 КоАп «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

- Хозяин наркопритона неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой и сбыт наркотических средств. На него возбудили уголовное дело за организацию притона или предоставление помещения для употребления психотропных веществ и их аналогов, - рассказали представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU