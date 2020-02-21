А подешевле можно? Во Владивостоке пройдет ярмарка продуктов

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:48:47+03:00

На полках будут мясо, колбасы, морепродукты, молочка и хлебобулочные изделия

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Продуктовая ярмарка пройдет во Владивостоке 22 февраля на центральной площади. Жители и гости города смогут купить свежее мясо, сочные колбасы, молочку собственного изготовления и многое другое, сообщили в пресс-службе мэрии приморской столицы.

Ярмарка будет работать с 10 утра и до 17 часов вечера. Событие приурочили к Дню защитника Отечества. Товары представят 180 фермерских хозяйств и товаропроизводителей.

- Традиционно для покупателей приготовили широкий ассортимент товаров. Здесь будут рыба и морепродукты, молочная и хлебобулочная продукция, выпечка и сладости, соленья, мед, дикоросы и многое другое, - делятся представители городской администрации.

Следующая праздничная ярмарка состоится 7 марта - накануне Международного женского дня.

В субботу, 22 февраля, во Владивостоке развернется предпраздничная ярмарка. Жителей и гостей города приглашают в преддверии Дня защитника Отечества приглашают купить продуктов к праздничному столу.

ИСТОЧНИК KP.RU