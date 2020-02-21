Язык жительницы Приморья довел ее до уголовки

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:14:46+03:00

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Жительница Приморья решила оклеветать свою знакомую – сообщила в полицию, что та украла у нее телефон. За ложный донос на неё завели уголовное дело. Судья уже вынес обманщице приговор.

Случай произошел в Лесозаводске чуть больше года назад. В тот день 37-летняя подсудимая, сидя дома, напилась и решила поболтать с правоохранителями. Позвонила и сказала, что у нее украли телефон. Кто? Знакомая, с которой она недавно поссорилась.

Но на ложном звонке инцидент себя не исчерпал.

- В последующем, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, написала в полицию заведомо заявление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, - рассказывают представители прокуратуры. – На судебном заседании установлено, что сотовый телефон не был похищен, а передан фигуранткой своей знакомой в счет имеющегося долга.

Подсудимую признали виновной и дали 8 месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU