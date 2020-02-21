2020-02-21T10:14:46+03:00
Происшествия

Язык жительницы Приморья довел ее до уголовки

Женщина решила оклеветать свою знакомую и пошла под суд
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Женщина оклеветала свою знакомую. Фото: pixabay.comЖенщина оклеветала свою знакомую. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Приморья решила оклеветать свою знакомую – сообщила в полицию, что та украла у нее телефон. За ложный донос на неё завели уголовное дело. Судья уже вынес обманщице приговор.

Случай произошел в Лесозаводске чуть больше года назад. В тот день 37-летняя подсудимая, сидя дома, напилась и решила поболтать с правоохранителями. Позвонила и сказала, что у нее украли телефон. Кто? Знакомая, с которой она недавно поссорилась.

Но на ложном звонке инцидент себя не исчерпал.

- В последующем, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, написала в полицию заведомо заявление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, - рассказывают представители прокуратуры. – На судебном заседании установлено, что сотовый телефон не был похищен, а передан фигуранткой своей знакомой в счет имеющегося долга.

Подсудимую признали виновной и дали 8 месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оформить документы на дальневосточную ипотеку в Приморье можно будет в МФЦ
Язык жительницы Приморья довел ее до уголовки
Больше трех тонн китайских овощей, не обеззаразив, завезли в Приморье
А подешевле можно? Во Владивостоке пройдет ярмарка продуктов
И сам принимал, и друзей звал: в Приморье накрыли очередной наркопритон
Прокуратуре не понравилось, как мэрия во Владивостоке убирала снег
«Кто помнит свое прошлое – у тех есть будущее»: во Владивостоке отремонтируют 14 объектов культурного наследия
Посмотрите на нее: полицейские опубликовали фото девушки, подозреваемой в серии краж
МАК приступил к расследованию жесткой посадки Ан-2 с пассажирами на борту в Магадане
Пожарные в Приморье вытащили из горящего дома мужчину
Неудачный маневр стоил жизни водителю универсала во Владивостоке
Синоптики объявили в Приморье Штормовое предупреждение
Мужчина, страдающий расстройством психики, пырнул ножом девушку в Приморье
Любовь по-взрослому: отношения школьницы и парня привели к беременности и следствию в Приморье
Белокурые волосы, карие глаза: с прошлого года в Приморье не могут найти стройного Игоря
Туман, снег и +1: о погоде во Владивостоке на 21 февраля 2020 года
«Дешевый в эксплуатации и дешевый в ремонте»: эксперт о самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Магадане