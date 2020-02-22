Во Владивостоке прикроют мини-отель рядом с Генконсульством США

22 Февр. 2020 2020-02-22T05:14:30+03:00

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Во Владивостоке прокуратура намерена закрыть незаконный мини-отель. Филиал гостиницы «Теремок», нарушая правила, расположился в одной из квартир жилого дома, примыкающего к Генконсульству США.

Прокуратура проверила мини-отель, расположенный в Ленинском районе города, на улице Пушкинская. Оказалось, что гостиница расположилась не в специальном помещении, а в жилом многоквартирном доме. Комнаты просто переделали для удобства гостей. При этом согласно законодательству РФ, помещения в жилых домах не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг.

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, иск о запрете дальнейшей деятельности мини-отеля, уже удовлетворил Ленинский районный суд Владивостока. Решения пока не вступило в силу, но закрытие отеля прокуратура взяла под контроль. Второй филиал мини-гостиницы находится во Фрунзенском районе города. О проверке в нем пока не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU