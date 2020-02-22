Две подруги исчезли по дороге из школы в Приморье
Две юные жительницы Приморья пропали в поселке Красный Яр два дня назад. Населенный пункт расположен в Уссурийском городском округе. Подростки исчезли в разгаре учебного дня и до настоящего момента их местонахождение неизвестно. Подруг разыскивает не только полиция, но и волонтеры.
14-летнняя Алла Чуланова и 16-латняя Алла Лушпа ушли из МБОУ СОШ «Красный Яр» 20 февраля в 11:25. Куда девочки направились, родственники сверстники сказать затрудняются, но до сегодняшнего дня подруги не вышли на связь.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о подростках и их местонахождении просят позвонить по телефонам: 8 (4234) 32-16-26 – ОВД России по городу Уссурийск или 102 – полиция. Также можно связаться с волонтерами по номерам: 8914-721-22-32 и 8962-334-51-07.
Девочек разыскивает полиция и волонтеры.Фото: primpoisk25
Школьницы не выходят на связь. Фото: primpoisk25
ИСТОЧНИК KP.RU