В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:16:54+03:00

Врач одной из приморских больниц попалась на взятках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врача обвиняют в получении взяток от иностранцев и служебном подлоге

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Заведующая отделением краевой больницы Находки окажется на скамье подсудимых из-за тяги к обогащению. Врача обвиняют в получении взятки в особо крупом размере и служебном подлоге. Как уверены следователи, женщина выдавала фиктивные медицинские заключения иностранцам.

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, перед судом предстанет заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ «Находкинская городская больница». Следователи уверены, что с февраля 2016 года по август 2018 года врач смогла обогатиться на 1 миллион 300 тысяч рублей. Специалисты выяснили, что медик оформляла липовые медицинские разрешения для работы иностранцев в России. Старания заведующей помогли пройти медосмотр гражданам КНР и КНДР.

Прокурор Находки уже утвердил обвинительное заключение в отношении врача. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU