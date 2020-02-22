2020-02-22T07:16:54+03:00
Происшествия

В Приморье завотделением краевой больницы пойдет под суд

Врача обвиняют в получении взяток от иностранцев и служебном подлоге
Милана СОКОЛ
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Врач одной из приморских больниц попалась на взяткахВрач одной из приморских больниц попалась на взяткахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заведующая отделением краевой больницы Находки окажется на скамье подсудимых из-за тяги к обогащению. Врача обвиняют в получении взятки в особо крупом размере и служебном подлоге. Как уверены следователи, женщина выдавала фиктивные медицинские заключения иностранцам.

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, перед судом предстанет заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ «Находкинская городская больница». Следователи уверены, что с февраля 2016 года по август 2018 года врач смогла обогатиться на 1 миллион 300 тысяч рублей. Специалисты выяснили, что медик оформляла липовые медицинские разрешения для работы иностранцев в России. Старания заведующей помогли пройти медосмотр гражданам КНР и КНДР.

Прокурор Находки уже утвердил обвинительное заключение в отношении врача. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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