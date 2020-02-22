Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморские полицейские провели рейд по торговым точкам Хасанского района. Итоги оказались не утешительны. В одном из магазинов села Андреевка специалисты нашли небезопасную продукцию. Теперь морские деликатесы придется уничтожить.

Материалы полицейской проверки поступили в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Специалисты выяснили, что в сельском магазине продавались морепродукты без каких-либо документов, подтверждающих их качество. Также на товаре не было маркировки.

Партию креветок, чилимов и крабов изъяли. За нарушение ветеринарного законодательства при продаже подобной продукции предпринимателю грозит штраф. Небезопасные лакомства в свою очередь будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU