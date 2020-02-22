2020-02-22T10:46:29+03:00
Происшествия

Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье

Крабов, креветки и чилимов придется уничтожить
Милана СОКОЛ
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Продукция без документов вызвала опасения у специалистовПродукция без документов вызвала опасения у специалистовФото: Милана СОКОЛ
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Приморские полицейские провели рейд по торговым точкам Хасанского района. Итоги оказались не утешительны. В одном из магазинов села Андреевка специалисты нашли небезопасную продукцию. Теперь морские деликатесы придется уничтожить.

Материалы полицейской проверки поступили в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Специалисты выяснили, что в сельском магазине продавались морепродукты без каких-либо документов, подтверждающих их качество. Также на товаре не было маркировки.

Партию креветок, чилимов и крабов изъяли. За нарушение ветеринарного законодательства при продаже подобной продукции предпринимателю грозит штраф. Небезопасные лакомства в свою очередь будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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