Опасные морские деликатесы продавал предприниматель в Приморье
Приморские полицейские провели рейд по торговым точкам Хасанского района. Итоги оказались не утешительны. В одном из магазинов села Андреевка специалисты нашли небезопасную продукцию. Теперь морские деликатесы придется уничтожить.
Материалы полицейской проверки поступили в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Специалисты выяснили, что в сельском магазине продавались морепродукты без каких-либо документов, подтверждающих их качество. Также на товаре не было маркировки.
Партию креветок, чилимов и крабов изъяли. За нарушение ветеринарного законодательства при продаже подобной продукции предпринимателю грозит штраф. Небезопасные лакомства в свою очередь будут уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU