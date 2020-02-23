Погода приготовила подарок на 23 февраля настоящим мужчинам из Владивостока

23 Февр. 2020 2020-02-23T03:39:26+03:00

В дальневосточной столице сегодня до +3 градусов. Фото: pixabay.com

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23 февраля погоду в Приморском крае находится во власти поля повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе местами небольшой снег. Согласно порталу Примпогода, нужно быть предельно аккуратными на дорогах – там снежные накаты и гололедица. Дневные температуры в пределах -4+6 градусов. Ветер западный, юго-западный умеренный, на востоке сильный.

Небольшая облачность сегодня во Владивостоке. По прогнозам синоптиков, в дальневосточной столице без осадков. Дневные температуры воздуха +1+3 градуса. Местами на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром сильный.

Без осадков 23 февраля в Уссурийске. Здесь переменная облачность, днем 0+2 градуса. Гололедица – будьте аккуратны на дорогах. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Переменная облачность и без осадков сегодня в Находке. Дневные температуры воздуха колеблются в пределах +1+3 градусов. Ветер западный умеренный, утром до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU