2020-02-23T05:04:01+03:00
Общество

В Приморье вор-неудачник едва не продал краденые украшения владелице пропавших драгоценностей

В деле был еще один человек, который не догадался, насколько подставил приятеля
Кристина ГРИН
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Хозяйке драгоценностей несказанно повезло, а вор понял, что значит мгновенная карма.Хозяйке драгоценностей несказанно повезло, а вор понял, что значит мгновенная карма.Фото: pixabay.com
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Случилось все в августе 2019 года в селе Гвоздево. 42-летний местный житель нашел в одном из почтовых ящиков ключи от квартиры. Мужчина решил, что ему несказанно повезло, и он просто обязан воспользоваться ситуацией. В итоге он проник в чужой дом и унес с собой 3 золотых кольца. Владелица украшений, обнаружив их пропажу обратилась в полиции, оценив причиненный ущерб в 45 тысяч рублей.

Развязка в этой истории намного интереснее, чем само преступление. Мужчина, разумеется, хотел продать украшения, а вырученные деньги потратить на горячительное. В итоге обратился за помощь к своему приятелю. Ему было поручено избавиться от краденых колец.

- В итоге по несчастливому для вора стечению обстоятельств первой, кому его знакомый предложил приобрести одно кольцо, оказалась сама потерпевшая, которая сразу узнала свое имущество, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело по статье «Кража» уже направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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