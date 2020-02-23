Синоптики рассказали, когда по Владивостоку ударит следующий снежный циклон

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:56:27+03:00

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Жители Владивостока уже были уверены в том, что в город вместе с плюсовыми температурами пришла весна. Но нет, зима, вероятно, не готова уступить ей место. Как оказалось, прошедшие снегопады – это еще не все. Грядет новый циклон, который украсит дальневосточную столицу белоснежным покрывалом.

По данным Gismeteo, циклон прибудет в город уже на следующей неделе. Так, в субботу, 29 февраля, в городе ожидается снег. По предварительным данным, накроет до 0,6 миллиметра осадков. Плюсовые температуры воздуха днем сохранятся. Снег продолжит идти и, как ни парадоксально, в первый день весны. Пик циклона намечен на воскресенье, 2 марта. Ожидается до 18, 8 миллиметра осадков.

Вместе с тем, во Владивостоке будет относительно тепло, поэтому, скорее всего, за несколько дней снег растает и даст возможность расцвести весне.

ИСТОЧНИК KP.RU