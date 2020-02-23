2020-02-23T10:54:29+03:00
Общество

Губернатора Приморья наградили грамотой «За волю к победе»

Олег Кожемяко поучаствовал в краевых соревнованиях по лыжному марафону
Кристина ГРИН
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Губернатор показал неплохой результат на дистанции 30 километров. Фото: личная страница Олега Кожемяко в инстаграм.Губернатор показал неплохой результат на дистанции 30 километров. Фото: личная страница Олега Кожемяко в инстаграм.
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Губернатор Приморского края в День защитника Отечества стал участником региональных соревнований «Сихотэ-Алинь 2020» по лыжному марафону. Олег Кожемяко попробовал себя на дистанции 30 километров. Глава неплохо проявил себя в свободном стиле, показав хороший результат – 02:00:25, 86.

«За волю к победе» Олега Кожемяко наградили памятной грамотой. Фотографией достижения губернатор поделился на своей странице в инстаграме.

Вместе с тем, там можно найти фотографию главы региона в молодости, когда Олег Кожемяко служил в армии. Он также рассказал подписчикам об истории военной службы своей семьи. Вместе со своим снимком губернатор опубликовал фото своего отца и деда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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